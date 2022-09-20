مصدر مقرب من “التش”: مُحاولات مُتعمِّدة لتشويه صورة اللاعب الذي سبق أن جدّد تعاقده مع المريخ بـ(كلمة) فقط!

الخرطوم: السوداني

أوضح مصدرٌ مقربٌ من أسرة لاعب المريخ أحمد ة حامد “التش”، تفاصيل جديدة عن التكهنات التي تثار بشأن مستقبل اللاعب وذلك على خلفية اقتراب فترة انتهاء تعاقده الحالي.

وكان رئيس المريخ حازم مصطفى، اثار أزمة كبيرة على خلفية التصريحات التي بدرت منه بشأن حديثه عن مغالاة أسرة اللاعب أحمد حامد “التش” ومطالبتهم بمبلغ مالي معين نظير إعادة قيد اللاعب.

وأوضح المصدر الأسرى ذي الصلة بـ”التش” بأن اللاعب أحمد حامد وبالرغم من تفويضه لأشقائه الأكبر بشأن مناقشة مصير مستقبله وتجديد تعاقده مع المريخ، إلا أنه في النهاية يمتلك الحق والكلمة النهائية في تحديد خياراته بشأن مسيرته الكروية.

وشدد المصدر بأن التش لاعب مسؤول، ويقدر حجم العلاقة المتينة التي تجمعه بجميع فئات نادي المريخ التي لم تقصر مطلقاً مع اللاعب، وعلى رأسها جماهير النادي التي يبادلها اللاعب ذات الحب والتقدير والوفاء.

وأكمل بقوله: “الطبيعي في المفاوضات أن يقدم النادي العرض الذي يراه مناسباً، وكذلك أن يطرح اللاعب التقييم الذي يراه وفي النهاية يتم الوصول لنقاط مشتركة وتنازلات من الجميع وهذا يحدث مع كل اللاعبين”.

وزاد: “التش ليس لاعباً صغيراً وهذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها مطلق السراح من المريخ نفسه، مستدلاً بالواقعة السابقة التي حدثت عندما شارف قيده على الانتهاء، وبادر الرئيس الأسبق جمال الوالي بالحديث مع اللاعب عبر (الهاتف) والتزم له بـ(كلمة)، فقط كانت هي عربون تجديد قيد اللاعب آنذاك”.

وأضاف المصدر الأسري ذي الصلة بالتش، أن الأخير جدد تعاقده مع المريخ سابقاً، بالرغم من عدم استلامه لمقابل مادي في وقتها وإنما كانت (الكلمة) والثقة بين الأطراف هي الدافع، وبعد ذلك بالفعل تم الالتزام من الرئيس الأسبق الوالي وسداد مستحقات اللاعب وفق الاتفاق بين الطرفين.

وأشار المصدر إلى أنه ذكر هذا الأمر للتأكيد على جزئية معينة وهي أن التش يرغب في البقاء بالمريخ ومازال لديه الكثير الذي يريد تقديمه لأنصار النادي وتعويض فترة الغياب بسبب الإصابة التي تعرْض لها داخل المستطيل الأخضر مع المريخ نفسه، وشدد بأن التفاوض يجب أن يكون مبنياً على الثقة بين الطرفين، وأن ة تكون هناك قناعة لدى كل طرف بالاستمرارية.

ودعا المصدر الأسرب المقرب من “التش”، جماهير المريخ إلى عدم التجاوب مع المحاولات التي يقوم بها البعض لتشويه صورة اللاعب بطريقة مُتعمِّدة، للتقليل من العلاقة القوية التي تربط بينه وأنصار النادي، خاصةً فيما يتعلّق بالطريقة التي يتم تداول المفاوضات بها.