انتقادات حادة بخصوص تعرفة المواصلات بالكيلو

الخرطوم: عبيرجعفر

انتقد عدد من أصحاب المركبات ومواطنون تحدثوا لـ(السوداني) قرار تقييم تعرفة المواصلات بالكيلو، ووصفوه بغير المنطقي، ولم يتم بواسطة والي الخرطوم وغرفة النقل والجهات المختصة مما يصعب من تنفيذه واقعياً .

ووصف الأمين العام للنقل الوسيط السابق، حسين ابو ريم، في حديثه لـ(السوداني) قرار التعرفة بالكيلو بغير المنطقي ولا معنى له وتخديري للمواطن، وشدد على أن تحديد تعرفة المواصلات يتم بواسطة البنى التحتية مع الجهات المختصة باجتماع مغلق يضم كلا من والي الخرطوم والجهات المعنية، ولفت إلى أن هنالك إشكالية في التنفيذ، وبالمقابل لا يوجد تأثيرعليها لأصحاب المركبات، وقال إن أصحاب المركبات لم يتم إخطارهم أو تسليمهم منشوراً رسمياً بخصوص تعرفة الكيلو.

وقال صاحب مركبة بخط (الخرطوم أمدرمان)، بابكر فضل، إن قرار تعرفة الكيلو غير مجدٍ، وأشار لانعدام تواجد عداد بالمركبات، وتساءل عن كيفية التنفيذ، ولفت إلى أن القرار سيواجه الكثير من التحديات ومنها العدادات والمسافة التي تكون أقل من الكيلو.

وقال إن القرار غير مفهوم لدى الأغلبية، وأن بعض المواطنين ينزلون في مسافة أقل من الكيلو، كيف تكون التعرفة والتعداد لها، واين تتوفر فئة (25) جنيهاً؟، وطالب فضل بتحديد تعرفة محددة وملزمة من الجهات المختصة تراعي حقوق المواطن وصاحب المركبة واستبعاد (الطراحين) من داخل وخارج المواقف، وقال إن المواقف أصبحت سوقاً للباعة والفريشة.

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لغرفة النقل، شاذلي الضواها، إن تعرفة المواصلات تحدد من قبل البنية التحتية ونقابة المواصلات، وقال إن الجهة التي تحدد التعرفة بالكيلو لم تخطرنا رسمياً بالأمر، ولكن سمعنا بذلك.

وقال عدد من المواطنين إن قرار تعرفة الكيلو قرار غير منطقي، وعلى غرفة النقل تحديد المبلغ حسب المسافة تفادياً لمشاكل الركاب.

وانتقد المواطن يوسف إبراهيم قرار تعرفة الكيلو في ظل تدهور الطرق وكيف يتم حساب المسافة، وقال إن هنالك سوء إدارة في كيفية اتخاذ القرارات التي تخدم المواطن وتحفظ حقوقه، وتساءل عن كيفية حساب نصف المسافة أو (ربع ونصف الكيلو) وهذا غير منطقي، ولفت إلى أن فئة الـ(25) جنيهاً أصبحت غير متداولة عموماً في المعاملات اليومية.

وقال مواطن بموقف جاكسون الخرطوم، سراج مرسال، إن تعرفة المواصلات بالكيلو هي تقنين للأسعار الحالية، وربما تكون أقل تكلفة حسب المسافة التي يرغب المواطن في الوصول إليها، وطالب بتخصيص مركبات للخطوط الطويلة بتعرفة محددة دون اللجوء للكيلو.