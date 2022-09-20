تعيين بروفيسور حسن الحاج علي رئيساً لجامعة (مامون حمّيدة)

الخرطوم: السوداني

أصدر رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، البروفيسور مامون حمّيدة، قراراً بتعيين البروفيسور حسن الحاج علي أحمد رئيساً لجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا (مأمون حمّيدة).

يُعد حسن الحاج علي أحمد خامس رئيس لجامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا منذ تأسيسها في مايو 1996، إذ سبقه في تسنم رئاسة الجامعة مأمون حمّيدة المؤسس وأول رئيس للجامعة، ثم البروفيسور محمد أحمد علي الشيخ الذي كان قبل تسنمه لرئاسة الجامعة، رئيس مجلس أمنائها، ثم البروفيسور الراحل حسن محمد أحمد علي، ثم د. حافظ حمْيدة.

يُذكر أن حسن الحاج علي، كان قد شغل من قبل عميد كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم، كما كان أمين (عميد) مكتبة جامعة الخرطوم، ونائب رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، ومدير عام أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والأمنية. وحصل على دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من جامعة شمال تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1992، وعلى درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة ميسوري الأمريكية عام 1981.