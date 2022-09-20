المحكمه العليا؛ في قضية ضباط شرطة محالين للمعاش، ترفض الطلبات المقدمة من الحكومة بوقف تنفيذ قرار إعادة الضباط، وتُدين وزير الداخلية المكلف مدير عام الشرطة، وتغرمه 100 ألف جنيه يومياً لحين التنفيذ، على أن تدفع من ماله الخاص وليس من مال الشرطة