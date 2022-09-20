المحكمه العليا؛ في قضية ضباط شرطة محالين للمعاش، ترفض الطلبات المقدمة من الحكومة بوقف تنفيذ قرار إعادة الضباط، وتُدين وزير الداخلية المكلف مدير عام الشرطة، وتغرمه 100 ألف جنيه يومياً لحين التنفيذ، على أن تدفع من ماله الخاص وليس من مال الشرطة أهم الاخبار By alsudani On 20 سبتمبر, 2022 4:34 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)