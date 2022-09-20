أزمة المستحقات المالية المُتأخِّرة للجهاز الفني ولاعبي المريخ تُثير التساؤلات!!!

كتب: حسن بشير

حصلت (السوداني) على معلومات مُثيرة بشأن تأخر صرف المستحقات المالية للاعبي المريخ والجهاز الفني.

ووفقاً للمعلومات الدقيقة التي تحصّلت عليها الصحيفة، فإنّ الأيام الأخيرة من إقامة المريخ بأديس أبابا شهدت تقديم الجهاز الفني واللاعبين لتساؤلات ومطالبات لعدد من أعضاء لجنة التسيير بشأن تأخُّر صرف المستحقات الخاصة بهم المتمثلة في الراتب الشهري، إلى جانب حافز التأهل لدور الـ32 من البطولة الأفريقية، بالإضافة إلى إحدى النثريات المالية المتأخرة.

وبحسب مصدر إداري رفيع، فإنه وبالرغم من تسلُّم اللاعبين خلال وقت سابق لنثرية رحلة الفريق إلى جيبوتي لمقابلة ارتا سولارا في ذهاب الدور التمهيدي آنذاك، إلا أنّ خلافاً آخر اشتعل قبيل عودة البعثة مؤخراً من دولة إثيوبيا يتعلّق بعدم استلام نثرية رحلة معسكر بحر دار الأخير، وهو ما تسبّب في الكثير من الهمس والضيق الذي دفع بعض اللاعبين لتقديم تساؤلات للجهاز الإداري حول أسباب تأخير صرف بعض المستحقات المالية المُشار إليها.

يشار إلى أن المعلومات بطرف الصحيفة تُشير إلى أنّ مداولات تمت في إطار محدود بين رئيس النادي حازم مصطفى والقطاع الرياضي امنت على الشروع في حل أزمة المستحقات المتأخرة ابتداءً من اليوم.

وقال مصدر اداري رفيع لـ(السوداني) إن أزمة الرواتب بالإضافة إلى تأخر صرف نثرية رحلة بحر دار ينتظر حلها من رئيس النادي حازم مصطفى. ولم يستبعد أن يتم اللجوء لأحد أعضاء اللجنة المتواجدين بالخرطوم لتوفيرها وإغلاق الملف.