العاملون بالتجارة يحتجون على ضعف المرتبات وتدهور بيئة العمل

الخرطوم: ابتهاج متوكل

أمهل العاملون بوزارة التجارة والتموين، الوزيرة حتى الغد، للرد على مطالب العاملين حول تحسين شروط الخدمة، وبيئة العمل بالوزارة، ومعالجة الاختناق الوظيفي.

ونظم العاملون أمس، وقفة احتجاجية أمام الوزارة، ملوحين بالتصعيد والدخول في إضراب، حال عدم الاستجابة للمطالب.

وأعلنت لجنة العاملين بوزارة التجارة والتموين، عن الاتجاه للدخول في إضراب تدريجي عن العمل احتجاجاً على ضعف الرواتب وتدهور بيئة العمل ونقص المعينات.

وقالت مصادر، لـ(السوداني) إن العاملين يعانون من ضعف المرتبات وتدهور بيئة العمل، وضعف خدمات الترحيل والتأمين الصحي، وذكرت: (يوجد عاملون يصرفون (١١) ألف جنيه، ويمشوا ويجوا الوزارة بالمواصلات)، وأوضحت أن العاملين في الوزارات المماثلة يصرفون ثلاثة أضعاف أجور موظفي وزارة التجارة، وأضافت: (شكَّل العاملون في الوزارة لجنة من (١٢) كادرا، وقاموا بكتابة مذكرة، تم تسليمها في الأيام الماضية للوزيرة، التي وعدت بمناقشتها مع الجهات المختصة، ولكن لم يتلقَّ العاملون أي رد حتى الآن).

وأكدت المصادر، أن أي تلويح بفصل عاملين يكون (خط أحمر)، وأشارت المصادر إلى الوزارة دعت العاملين إلى اجتماع يوم الخميس، لمناقشة هذه المطالب.

وتحصلت (السوداني) على نسخة من مذكرة مطالب العاملين بالتجارة، وأبرزها زيادة طبيعة العمل من (٢٥ ــ ٨٥%)، عمل شروط خدمة جديدة، بما يتماشى مع بقية المؤسسات الإيراداية، كذلك ترقيات العاملين بالوزارة وترفيع الوظائف العمالية، وتشكيل لجان لكل الدرجات لترقية العاملين، إلى جانب زيادة بدل المدارس (٧٥٠) ألف جنيه، تعميم حوافز شهرية للعاملين بالوزارة، على أن يكون الحافز إجمالي الراتب الكلي مضروباً في ثلاثة، إضافة إلى تهيئة بيئة العمل وصيانة مباني رئاسة الوزارة ومكاتب الولايات.