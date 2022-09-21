ارتفاع في الزيوت بالأسواق

الخرطوم : عبيـر جعفر

قال تجار ومنتجو زيوت طعام إن هناك ارتفاعاً في أسعار الزيوت بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وقال تاجر زيوت بأم درمان، عيسى علي، في حديثه لـ(السوداني) إن هنالك زيادة كبيرة في الزيوت؛ بسبب تكلفة الإنتاج، وارتفاع الخام، وخروج عدد مقدر من المنتجين عن دائرة الإنتاج لتراجع نسبة الأرباح مقارنة بأسعار التكلفة، مبيناً أن سعر خام الفول قفز إلى (٥٢٥) ألف جنيه للطن والجركانة الكبيرة عبوة (٣٦) لتراً بسعر (٢٠) ألف جنيه، بدلاً عن (١٨) ألف جنيه.

وتوقع زيادة في الزيوت بالأسواق إلى حين بدء الموسم خلال شهر نوفمبر .

وأكد رئيس تجار الجملة بسوق أمدرمان، فتح الله حبيب الله، أن زيادة الخام وتكاليف الإنتاج انعكست سلباً على زيادة أسعار زيوت الطعام بالأسواق، وقال إن التكلفة أصبحت عالية على المصانع، مبيناً أن سعر خام بذرة القطن قفزت إلى (١٤٠) ألف جنيه للطن ، وقال إن توقف الوارد لا يؤثر على الزيوت بالأسواق لوفرة الزيت المحلي وتزامنه مع الموسم الجديد، أشار إلى أن زيادة الكهرباء والوقود وراء ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع حجم المبيعات .

وفي السياق ذاته، قال منتج زيوت ببحري، إبراهيم عثمان، إن ارتفاع خام الزيوت انعكس على السعر بالأسواق في ظل الكساد الراهن بالأسواق، وقال إن تراجع القوى الشرائية انعكس على كمية الإنتاج لدى المنتجين وأصحاب المعاصر، مبيناً أن سعر طن بذرة الشمس قفز إلى (١٣٠) ألف جنيه، وسعر الجركانة (٢٠ ــ ٢٥) ألف جنيه لعبوة (٣٦) لتراً، متوقعاً استمرار زيادة اسعار الزيوت بسبب تكلفة الإنتاج