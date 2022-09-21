عودة مؤسسة التنمية الاجتماعية للخدمة

الخرطوم : رحاب فرينى

وجه المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، صديق حسن فريني، بحصر مستحقات ومديونيات مؤسسة التنمية الاجتماعية لدى الأفراد والمؤسسات وتحصيل ما عليها من مبالغ مالية تخص المؤسسة عبر جمعيات الائتمان والادخار؛ وذلك لتفعيل العمل بالمؤسسة والرجوع بها لسابق عهدها في تمويل الشرائح الضعيفة والناشطين الاقتصاديين وصِغار المنتجين، وناقش خلال الاجتماع الذي ضم اتحاد جمعيات الائتمان والادخار بولاية الخرطوم، والإدارة التنفيذية لمؤسسة التنمية الاجتماعية، ناقش الأسباب التي أدت لتوقف المؤسسة خلال الفترة السابقة ودور جمعيات الائتمان والادخار في تحصيل المبالغ من المستفيدين، إضافة للسُبل الكفيلة بعودة المؤسسة لريادتها السابقة في تحريك المواعين الاقتصادية والاجتماعية