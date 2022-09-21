ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بسنار

الخرطوم: السوداني

ضبطت هيئة المواصفات والمقاييس، في إطار تفعيل حملاتها التفتيشية، (٤٧) كيلو فراخ تالفة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم فتح بلاغ بنيابة حماية المستهلك لتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بجانب الإبادة الفورية ، وتم ضبط العديد من المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية بأسواق الولاية .

وأكد مدير الهيئة بالولاية، عثمان الخضر، استمرار الحملات التفتشية بمحليات الولاية السبع، مشيراً لوضع كل الترتيبات لإنجاحها.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة تضمنت منع التعامل بالرطل وسحبه من المحال التجارية، والتأكيد على التعامل بالكيلو جرام، واللتر، والمتر.