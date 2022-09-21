 مصنع الأماتونج يتجه لفتح أسواق عالمية للجلود

الخرطوم : رحاب فرينى

أكدت المدير العام لشركة الأماتونج لدباغة وصناعة الجلود، سهير مصطفى، أهمية تطوير المنتجات الجلدية المحلية ودعم الصناعة الوطنية.

وقالت لدى زيارتها مكاتب اتحاد الغرف الصناعية برفقة المدير الفني المهندس، وضاح إبراهيم، قالت إن الاهتمام بالصناعة المحلية والبحث في كيفية تطويرها أمر لابد أن يتشارك فيه الجميع، وأضافت أن الجلود ثروة قومية لابد من الاستفادة منها بشكل يوزاي التطور في العالم، وأكدت سعيهم لفتح أسواق عالمية من خلال تجويد المنتجات بواسطة مهندسين مختصين في صناعة الجلد، إضافة إلى مصممين محترفين، مشيرة إلى سعي الشركة في خطتها المستقبلية لإعادة تأهيل المدبغة لحل مشاكل صناعة الجلود في السودان، مؤكدة اهتمامها بفتح آفاق تعاون مع الاتحاد والبحث المشترك عن كيفية تطوير صناعة الجلود.

من جانبه أكد اتحاد الغرفة الصناعية دعمه لأي أفكار تصب في مصلحة تطوير الصناعة المحلية، مؤكداً أن أبوابه مشرعة لخدمة جميع العاملين بالقطاع الصناعي، والبحث والتفاكر في سبيل تطوير الصناعة والنهوض بالمنتج المحلي .