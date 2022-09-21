عبده فزع يكتب: (السوداني) تدق ناقوس الخطر للقمة

مراجعة الحسابات عنوان فلوران والغرايري قبل نزالات (خروج المغلوب) القمة بحاجة إلى الدوري.. وغضب أحمر على القنصل والسعيدي التش والمريخ في “طريق مسدود”.. وإداري سابق يحرض طيفور هلال الساحل استحق العبور وأهلي الخرطوم خرج قبل أن يلعب مراجعة الحسابات عنوان فلوران والغرايري قبل نزالات (خروج المغلوب)

مطلوب من فلوران والغرايري مراجعة حساباتهما

مرحلة خروج المغلوب والأصعب قادم

اخيراً نجح الهلال والمريخ وبصعوبة بالغة في حسم تأهلهما للدور الأول التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا بعد تفوقهما على سانت جورج الإثيوبي، وارتا سولار الجيبوتي، بمجموع لقائي الذهاب والإياب ولكن سيكون على فلوران والغرايري إعادة الكثير من الحسابات الفنية قبل انطلاقة مرحلة خروج المغلوب، وفي مقدمة هذه الحسابات الفنية الاستقرار على التشكيل الأساسي والبدلاء وتجهيز كل العناصر ودخولها في الفورمة المطلوبة، أيضاً طريقة تعويد اللاعبين على جميع طرق اللعب المختلفة حتى يواجهوا طرق اللعب المختلفة للمنافسين.

الساحلي يستحق التأهل والأهلي خرج قبل أن يلعب

ودع الأهلي الخرطومي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية في ثاني مشاركة له بعد عام 1998م من الدور التمهيدي، وقبل أن يلعب نتيجة لعدة اعتبارات منها ضعف إعداده وعدم جاهزيته الفنية، كما تأثر اللاعبون نفسياً بعد رحيل المدير العام للنادي، الراحل محمد معاذ، ليواجه الأهلي ظروفاً معاكسة أدت إلى خروجه من البطولة بعكس هلال الساحل الذي يستحق بطاقة الترشح للدور الأول من الكونفيدرالية عن جدارة واستحقاق لأنه كان أفضل استعداداً وأفضل جاهزية، وينعم باستقرار فني منذ ثلاث سنوات تحت قيادة مدربه الشاب نادر هبوب، والمطلوب من الجهاز الفني تكثيف الإعداد لمواجهة براميدز المصري الخطير الذي لا يستهان به، وهو من أقوى وأفضل الأندية المصرية.

الهلال والخيار واحد

كانت مهمة الهلال مصيرية في لقاء الإياب أمام سانت جورج الإثيوبي، والخيار واحد، وهو الفوز بهدف نظيف على الأقل بعد انتهاء مباراة الذهاب في بحر دار لصالح الإثيوبي بهدفين مقابل هدف للهلال الذي كان له ما أراد، وأفرح جماهيره التي تدافعت بكثافة وملأت مدرجات الجوهرة الزرقاء، وخرجت سعيدة ومنتشية بالفوز رغم صعوبته.

الهلال والمريخ بحاجة إلى الدوري

قبل مواجهتيهما للشباب التنزاني الطموح والأهلي طرابلس القوي فإن الهلال والمريخ بحاجة ماسة لمباريات الدوري الممتاز؛ وذلك لتحقيق عدة أهداف أهمها دمج الجدد مع القدامى، وزيادة مساحة الانسجام بين الجميع.

فلوران في حيرة لاختيار التشكيل

المدير الفني للهلال، الكنغولي فلوران، في حيرة من أمره للاستقرار على التشكيل الأنسب في الهلال من بين العدد الكبير من اللاعبين الأجانب والمحليين، والمؤكد أن قرار الاختيار يملكه الجهاز الفني ويملكه اللاعب قبل الجهاز الفني من خلال إجبار الجميع على الدفع به إذا كان في الحالة القصوى في التركيز.

أزمات المريخ لا تنتهي

أجواء من الشك والريبة والشعور بالفزع والخوف وإحساس بالمرارة والألم هواجس تنتاب كل مريخي مع اقتراب مشاركة الفريق الأحمر في الدور الأول من الأبطال الأفريقي، ومواجهته الصعبة خارج ملعبه مع الأهلي الليبي الخطير، وبدلاً من أن يبدأ المدرب التونسي غازي الغرايري في معالجة العيوب الكثيرة جداً التي ظهرت في أداء الفريق في مباراتي ارتا سولارا الجيبوتي، غادر الغرايري من أديس أبابا مباشرة الى فرنسا لسبب غير معروف ليترك المهمة لمساعده فاروق جبرة الذي تولى مسؤولية فترة الإعداد لغياب الغرايري.

إداري سابق وراء تحريض طيفور

امتنع لاعب وسط المريخ عمار طيفور عن المشاركة مع فريقه في مباراة ارتا سولارا الجيبوتي الأولى، وشرح موقفه لمدربه الغرايري، مؤكداً أنه غير جاهز نفسياً للمشاركة في هذه المباراة، وهو ما فسره الغرايري بهروب اللاعب من أداء المباراة، وبأنه لا يريد المشاركة مع المريخ أفريقياً لرغبته في الانتقال إلى نادٍ آخر يلعب في ذات البطولة، لأن مشاركته مع المريخ تعني حرمانه من اللعب مع نادٍ آخر في ذات البطولة حسب لائحة المنافسة، وتردد في أروقة نادي المريخ أن إدارياً سابقاً بالمريخ يقيم خارج البلاد، هو من حرض اللاعب بغرض السمسرة لبيعه للنادي الذي يرغب في خدماته، وطالت الاتهامات الإداري خلال فترة عمله بمجلس المريخ بالتكسب من السمسرة في اللاعبين.

المريخ والتش إلى طريق مسدود

وصلت العلاقة بين نادي المريخ ولاعبه أحمد حامد التش إلى طريق مسدود بعد مطالبة اللاعب ناديه بدفع مبلغ (800) ألف دولار لتجديد تعاقده، وراتب شهري قدره (4000) دولار، وهو ما يعجز النادي عن دفعه للاعب لأنه سيخلق مشاكل لا حصر لها مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قريباً، وتتهم إدارة النادي اللاعب بأنه لم يراع الجهود الكبيرة التي بذلها المريخ في علاجه بالدوحة واهتمام رابطة مشجعي المريخ بالدوحة في علاجه طوال عامين، وأن النادي يرفض ابتزاز اللاعب ومحاولة لي ذراعه.

غضب على السعيدي ومطالبة بفتح تحقيق

حالة من الغضب العارم انتابت جماهير المريخ بسبب المستوى المتواضع والضعيف الذي ظهر فيه المحترف التونسي الجديد أيمن السعيدي في مباراة الفريق الأخيرة أمام ارتا سولارا الجيبوتي، وتعالت الأصوات مطالبة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة المسؤول عن هذه الصفقة الخاسرة ومحاسبته، وتفكر إدارة بعثة المريخ في إنهاء التعاقد مع السعيدي وبيعه للنادي الذي يرغب في الانضمام إليه.

لاعبو المريخ غاضبون من القنصل حازم

أبدى لاعبو المريخ غضبهم من القنصل حازم الذي وعدهم بحافز بعد تأهل الفريق إلى الدور الأول، وعقب نهاية المباراة تفاجأ اللاعبون بمغادرة القنصل إلى الإمارات رفقة أسرته، مؤكداً أنه سيقوم بإرسال الحافز من الإمارات مما أثار استياء اللاعبين من رئيس النادي.