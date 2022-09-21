السفير البريطاني (جايلز ليفر) يكتب: السودان في اليوم العالمي للسلام

يحتفل العالم -الاربعاء- باليوم العالمي للسلام، وهو يوم يجب أن يكون له أهمية خاصة في السودان، نسبة لتاريخ السودان الطويل مع الصراعات الداخلية.

كان توقيع اتفاقية جوبا للسلام قبل عامين خطوة مهمة في مشوار السودان الخاص نحو السلام. في ذلك اليوم، اتحدت الحركات المسلحة والقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في لحظة مليئة بالأمل. التزم الأعداء السابقون بإلقاء أسلحتهم وتوحدوا حول خطة طموحة لتحقيق السلام. كان من المفترض أن تعالج التدابير المخطط لها في اتفاقية جوبا للسلام بشكل شامل العديد من الأسباب التاريخية لعدم الاستقرار، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأرض والعدالة وتقاسم الإيرادات وانتقال السلطة. لهذا السبب وافقت المملكة المتحدة في عام 2020، إلى جانب شركائنا في الترويكا الولايات المتحدة والنرويج، على العمل كشاهد على الاتفاقية.

ومع ذلك، كان توقيع اتفاقية جوبا للسلام مجرد ضربة البداية. إن السلام لا يُصنع في غرف الاجتماعات ولا يُكتب على الورق. يجب أن يتم صنعه في القرى والمدن والمناطق التي سادت فيها النزاعات في السابق. وهذا يتطلب سنوات من التفاني. بالنسبة للجزء الأكبر من اتفاقية جوبا للسلام فإنه موجود حتى الآن على الورق فقط. لقد تم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بتنفيذ الترتيبات الأمنية ولكنه محدود؛ علاوة على ذلك، لا يمكن لهذه الترتيبات في حد ذاتها أن تضمن السلام. هم جزء واحد فقط من الحل. لم يتم بعد إنشاء المؤسسات الأساسية على المستويين الوطني والمحلي، ومازال الصراع مستمراً. في عام 2021 نزح 422 ألف شخص بسبب العنف في دارفور – 5 أضعاف من رقم العام السابق وأعلى رقم منذ 2014.

يقول بعض المعلقين بأن مسؤولية المجتمع الدولي هي توفير المزيد من التمويل لتنفيذ اتفاقية جوبا للسلام. ولكن هذا يتغافل عن حقيقة أنه ما لم تكن هناك خطة واضحة لإنشاء المؤسسات المتوخاة في اتفاقية جوبا للسلام، لا يوجد الكثير للتمويل. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن نكون واقعيين بشأن ما يمكن أن يتحمله المجتمع الدولي وأخذ الوضع الاقتصادي العالمي الصعب في الحسبان. إن أعظم قوة لاتفاقية جوبا للسلام هي أنها حل سوداني للصراعات السودانية. تحقيق النجاح يتطلب قبل كل شيء التزامًا سودانيًا واستثمارًا سودانيًا.

لا يمكن رؤية مستقبل اتفاقية جوبا للسلام بمعزل عن الصورة السياسية الوطنية. يجب أن تكون الخطوة التالية في رحلة السودان نحو السلام هي تسوية سياسية مستقرة وشاملة، لتوفير إطار للحكم يمكن من خلاله المضي قدمًا في بنود اتفاقية جوبا للسلام. إنني أحث جميع المجموعات، من الموقعين على اتفاقية جوبا للسلام إلى الأحزاب السياسية إلى الجانب العسكري، على العمل الجاد وبحسن نية للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن. يجب أن تكون إحدى المهام الرئيسية للحكومة الانتقالية الجديدة بقيادة مدنية هي الوقوف على المؤسسات المتوخاة في اتفاقية جوبا للسلام. أولا وقبل كل شيء، يتعين تشغيل مفوضية السلام؛ يمكن أن يتبع ذلك إنشاء المؤسسات المتعلقة بالأرض والعدالة والحكم.

حتى مع التقدم المحدود في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، تواصل المملكة المتحدة دعم الجهود الأخرى للحد من الصراع وبناء سلام مستدام في السودان. نقوم بتمويل مبادرات بناء السلام المحلية، وورش عمل بناء القدرات في مجال العدالة الانتقالية، والتثقيف حول حساسية النزاع للوكالات الإنسانية لمساعدتها على تجنب تأجيج التوترات عن طريق الخطأ، ودعم العمل على إزالة الألغام. لقد قدمنا ​​أيضًا التمويل إلى اليونيتامس وهم يحرزون تقدمًا مرحبًا به في تشغيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار التابعة لـ اتفاقية جوبا للسلام.

يذكرنا اليوم العالمي للسلام بأن معظم دول العالم قد شهدت صراعات. لطالما كان بناء الاستقرار في أعقاب ذلك عملية طويلة وصعبة. تعرف المملكة المتحدة ذلك جيدًا. وقعنا اتفاقية الجمعة العظيمة في عام 1998 لإنهاء الصراع في إيرلندا الشمالية. بعد مرور ربع قرن، مازال عمل بناء السلام مستمراً. في جوبا، اجتمع سياسيون مدنيون وقيادة عسكرية وجماعات مسلحة للوعد بالسلام. الشعب السوداني يحتاجهم ليصعدوا مرة أخرى ويتحدوا لما فيه خير للبلاد والوفاء بتلك الوعود.