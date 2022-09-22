شد عضلي يعطل مسيرة آية أفرو في (ست الكورة)

الخرطوم : نزار عباس

أصيبت الموديل والإعلامية، آية أفرو، بشد عضلي في أسفل رجلها لتتعطل بذلك في تقديم برنامجها الجديد (ست الكورة)، هذا وقد أظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي إصابة الموديل آية بشد عضلي جعلها تصرخ من الألم، وسط محاولات فاشلة من زملائها في البرنامج لمساعدتها في تجاوز الألم والنهوض من الأرض. الجدير بالذكر أن الموديل آية أفرو كانت قد تعرضت لهجوم وانتقادات لاذعة بعد ظهورها الأول وطرح نفسها كإعلامية لتقديم برامج تلفزيونية، ويرى المنتقدون عدم امتلاكها الإمكانيات الإعلامية اللازمة لتقديم برنامج تلفزيوني .