وفاة الفنان ‎المصري الكبير هشام سليم

القاهرة: السوداني

غيّب الموت، اليوم، الفنان المصري الكبير، هشام سليم، بعد رحلة طويلة من المعاناة مع المرض، عن عمر يناهز 64 عاماً.

ونعى عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، الفنان هشام سليم، الذي يعد قامة فنية كبيرة، قدم فناً رفيعاً، وعُرف بالتهذيب والاحترام واللطف في الوسط الفني.

ولد في مدينة القاهرة عام 1958، والده هو اللاعب المشهور ورئيس نادي الأهلي المصري السابق صالح سليم وشقيقه هو خالد سليم زوج الفنانة يسرا.

الظهور السينمائي الأول له في فيلم “إمبراطورية ميم” 1972، ثم شارك في فيلمي “أريد حلًا” 1975، و”عودة الابن الضال” 1976.

بدأ فى العمل التلفزيوني في أواخر ثمانينيات القرن العشرين وقدم مسلسلات (الراية البيضا، ليالي الحلمية، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، أماكن في القلب ولقاء على الهواء).

خلال فترة التسعينيات شارك في الكثير من الأعمال وهي: فيلم “اسكندرية كمان وكمان”، فيلم “قسمة ونصيب”، فيلم “الخادم”، مسرحية “شارع محمد علي”، فيلم “اللعب مع الشياطين”، فيلم “الجبلاوي”، فيلم “يا مهلبية يا”، فيلم “السجينة 67″، فيلم “الهجامة”، مسلسل “ومازال النيل يجري”، فيلم “أرض الأحلام”، فيلم “كريستال”، مسلسل “أرابيسك أيام حسن النعماني”، فيلم “قليل من الحب كثير من العنف”، مسلسل “أهالينا”، فيلم “ميت فل”، فيلم “يا دنيا يا غرامي”، مسلسل “هوانم جاردن سيتي” بجزأيه الأول والثاني، مسلسل “امرأة من زمن الحب”، مسلسل “خيانة” وفيلم “جمال عبد الناصر”.

آخر أعماله كانت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مشاركته بمسلسل “هجمة مرتدة” للنجم أحمد عز.

هذا ومن المقرر تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة العصر.