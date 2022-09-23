مقترح باستقطاع رسم (دمغة التعليم) من رواتب العاملين بالخرطوم

الخرطوم : السوداني

كشف تعميم لوزارة التربية ولاية الخرطوم عن مقترح باسم “دمغة التعليم” على غِرار “دمغة الجريح” لاستقطاع قدر يسير جدًا من مرتبات الموظفين والعاملين بالولاية الخرطوم لدعم قطاع التعليم.

واعتبرت الوزارة أن الخطوة من شأنها أن تُقنن مساهمات مجالس الآباء وصديقات المدارس، وقالت إنه يمكن لدمغة التعليم أن تسهم في تشييد المدارس الرأسية لاستيعاب أكبر عدد من التلاميذ.

و نوهت إلى أنه يمكن لأموال دمغة التعليم أن تساعد في توفير الإجلاس الراقي والكتاب المدرسي وترقية البيئة المدرسية وجلب كل المعينات والمتطلبات للعملية التعليمية والتربوية ما يخفف الضغوط كثيراً على رهق الميزانية ذات الموارد الشحيحة التي تأثر بها قطاع التعليم.

و أعربت الوزارة عن أملها في استجابة الجهات المختصة لمقترحها بعد مراعاة كل الجوانب القانونية والمهنية وخلق مشاورات واسعة.