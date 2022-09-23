خروج محطة الإذاعة والتلفزيون بالنيل الأبيض عن الخدمة

النيل الابيض: سوسن محمد عثمان

تفقد الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض مصطفى حسن موسى ، محطة الإرسال الإذاعي الموجة المتوسطة بمنطقة اللية بكوستي التي غمرتها مياه فيضان النيل مما أدى إلى خروجها عن الخدمة امس الخميس.

ووجه المدير العام للوزارة بإيقاف البث الإذاعي إلى حين معالجة الموقف وإنحسار المياه واكد مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون بالولاية حيدر عبدالرحيم أن الهيئة تسعى جاهـدة لمعالجة المشكلة مع الجهات ذات الصلة وقال مدير الإذاعة ابو القاسم موسى أنه رغم المعالجات الهندسية التي تمت إلا أن ارتفاع مناسيب النيل الأبيض هذا العام كانت فوق التوقعات مقدماً إعتذارهـ لمستمعي الإذاعة في محليات الولاية المختلفة والولايات المجاورة عن توقف الخدمة.