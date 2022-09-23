موّلها حسن إدريس.. الفنان محمد عيسى: هذه تفاصيل أغنية (الحاسم) وسننتج أغانٍ أخرى لتمجيد رئيس المريخ حازم

كتب: حسن بشير

حصلت (السوداني) على تفاصيل مُثيرة بشأن الأغنية التي بادر الفنان الشاب محمد عيسى بتقديمها كإهداء لرئيس نادي المريخ المؤقت حازم مصطفى والتي جاءت بعنوان (الحاسم ما تقفل بابك يا تاريخ).

ووفقاً للتفاصيل التي حصلت عليها الصحيفة، فإنّ الأغنية تم تمويل عملية الإنتاج الخاصة بها من قبل عضو لجنة التسيير حسن إدريس، المعروف بقربه من الأوساط الفنية والشبابية.

وأوضح الفنان محمد عيسى في تصريح خاص لـ(السوداني) أن رئيس المريخ حازم مصطفى يستحق الأغنية التي تم تقديمها من قبل شخصه.

وأكد أن تمويل العمل جاء من عضو اللجنة حسن إدريس، لافتاً النظر إلى أنه بصدد إنتاج أغانٍ أخرى لتمجيد رئيس النادي تقديراً لما يقوم به من عمل.

يُشار إلى أن أغنية “الحاسم” التي تم تقديمها من قبل الفنان محمد عيسى حظيت بردود فعل متباينة في الأوساط المريخية، حيث استنكرت بعض الشخصيات العمل الفني، وأكدت أن رئيس المريخ الحالي لم يصل لمرحلة أن يتم تمجيده، بيد أن الفنان محمد عيسى ذكر بأن حازم يستحق، وأنه على قناعة بالخطوة التي أقدم عليها.