تجار سكر: توقف وارد  الهند لن يحدث ندرة

الخرطوم : عبيـر جعفر

أكد تجار وموردو سكر بالخرطوم حدوث وفرة في السلعة واستقرار السعر في 30 الف جنيه لزنة ( 50) كيلو ، وتوقع التجار تراجع الأسعار نافين تأثير توقف وارد الهند على طرح السكر لوفرة وارده من دول أخرى

وأكد مورد سكر بسوق امدرمان عبدالباسط احمد في حديثه لـ( السوداني ) انتعاش ظاهرة الكسر في السكر بسبب الركود ،وأشار إلى أن توقف وارد الهند لن يتسبب في ندرة لوجود بدائل من دول الخليج ،مبينا استقرار أسعاره وتوقع احمد تراجع أسعار السكر بالاسواق، ولفت الى ان سعر الكسر للسكر (29،5_29) الف جنيه، وقال بيع الكسر يؤثر على توقف حركة السوق.

وقال تاجر سكر بالخرطوم الطاهر ابراهيم ان هنالك استقرارا في أسعار السكر بواقع( ٣٠) الف جنيه لزنه (50) كيلو ،أشار إلى وفرة أسعار السكر دون تأثر السوق بوارد الهند ،متوقعا تراجع الأسعار لاستمرار الركود وضعف حركتي البيع والشراء بالاسواق.

وفي ذات السياق قال تاجر سكر ببحري عوض فضل ان هنالك وفرة لحد ما في السكر واستقرار في الأسعار، وقال بعض الموردين يستوردون من دول غير الهند في حال توقف الوارد ،أشار إلى أن وجود وارد من السكر بالميناء ،متوقعا تراجع الاسعار حين طرح الكمية بالاسواق ،مبينا ان سعر جوال السكر عبوة(10) كيلو بسعر (6،400) جنيه وسعر (5) كيلو (3،200) جنيه.