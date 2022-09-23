البرهان من نيويورك: الكثير ممّا تتناقله وسائل الإعلام عن السودان يفتقر للدقة

الخرطوم: السوداني

قدّم رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، شرحاً للأوضاع الراهنة بالبلاد، وذلك خلال الحوارات الصحفية التي أجرتها معه، وكالات رويترز وأسوشيتد برس وقناة اسكاي نيوز العربية، بمقر إقامته بمدينة نيويورك – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وتناول البرهان في معرض رده على أسئلة الصحفيين، جُملة من القضايا، شملت تطوُّرات الوضع السياسي الراهن بالبلاد، والجُهُود المبذولة لإنجاح العملية السياسية والتوصُّل إلى توافق يرضي جميع الأطراف، يتم بمُوجبه تشكيل حكومة مدنية لاستكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية، مشيراً إلى موقف المؤسسة العسكرية المُشجِّع للعملية السياسية.

وبشأن علاقات السودان الخارجية، أوضح البرهان أنّ السودان ينتهج سياسة خارجية متوازنة ومنفتحة على جميع دول العالم، بما يحقق مصالح الشعب السوداني.

ودعا البرهان، وسائل الإعلام إلى ضرورة توخِّي الدقة في نقل الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيراً إلى أن كثيراً مما تتناقله وسائل الإعلام عن السودان يفتقر للدقة، لافتاً إلى أهمية أخذ الأخبار من مصادرها الحقيقية.