البرهان يلتقي وزير الخارجية الروسي

الخرطوم: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لافروف، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم.

وأعرب البرهان خلال اللقاء، عن تقدير السودان لمواقف روسيا الداعمة له في مجلس الأمن، مؤمناً على استمرار التعاون المشترك بين الخرطوم وموسكو في المجالات المُختلفة.

وأكّد البرهان، حرص السودان على أن تواصل اللجنة الوزارية العليا ولجان التشاور السياسي بين البلدين عملهما – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

من جانبه، أشاد وزير خارجية روسيا السيد سيرجي لافروف، بموقف السودان المحايد حيال الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، واستعرض الوزير تاريخ العلاقات بين البلدين، مؤكداً استمرار دعم روسيا للسودان ووقوفها معه في كل المحافل الدولية.