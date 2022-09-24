مركز السودان للقلب يدشن أكبر حملة للكشف المبكر

الخرطوم: السوداني

أكمل مركز السودان للقلب، استعداداته لتدشين أكبر حملة للكشف المبكر لأمراض القلب، التي تعتبر الأولى من نوعها بالسودان، وذلك على خلفية تزايد أعداد المصابين بأمراض القلب في الآونة الأخيرة بصورة لافتة لا سيّما وسط الشباب.

وتأتي الحملة التي من المنتظر انطلاقتها في منتصف شهر أكتوبر المقبل لتدارك مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ووصول المرضى للمستشفيات في مراحل متأخرة، إذ أنّ الكشف المبكر وإجراء الفحوصات بانتظام يساعد بنسبة كبيرة في العلاج وتلافي المخاطر ومعرفة كافة الاعتلالات الطبية التي يمكن أن تؤثر على صحة وسلامة القلب.

يُذكر أن مركز السودان لأمراض وجراحة القلب الذي يتولى إدارته اللواء طبيب، عزمي الشيخ عبد الغني، ويضم كبار استشاريي أمراض القلب، ظل يمثل قبلة للمرضى من كل أنحاء السودان، وشهد طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة على مستوى امتداد المباني وتوسيع دائرة الخدمات لاستقبال أكبر عدد من المرضى، وذلك سعياً لتوطين علاج أمراض وجراحة القلب في ظل الصعوبات الاقتصادية، وارتفاع التكلفة والمُعاناة التي يُواجهها المرضى في إجراء عمليات القلب بالخارج وتوفير العملات الصعبة.