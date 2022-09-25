ترتيبات لحماية القطن من قبضة السماسرة

الخرطوم : فرينى

تعقد اللجنة المفوضة لمزارعي القطاع المطري برئاسة رئيس اللجنة، ياسر الصعب، اجتماعاً مهماً بمبادرة من تجمع مزارعي السودان القطاع المطري؛ وذلك لبحث ووضع التكلفة الحقيقية لقنطار القطن المطري .

وكشف نائب رئيس اللجنة المفوضة لمزارعي القطاع المطري، غريق كمبال، عن تكوين لجنة من مختصين ومزارعين لوضع تكلفة حقيقية لقنطار القطن لهذا الموسم، مؤكداً الإعلان عنها بعد الانتهاء من الاجتماع خلال هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن المخاوف من وقوع المنتجين في قبضة السماسرة هو ما دعاهم لتحديد تكلفة القطن.

وحذر المهندس الزراعي، مجدي أحمد بخيت، المزارعين من الانسياق وراء بعض العروض الضعيفة لسعر قنطار القطن المطروحة من بعض السماسرة بسعر مقدم (50) ألف جنيه، مؤكداً أن هذا السعر يدخل مزارعي القطن في نفس دوامة وإشكالات الموسم السابق، مشيراً إلى أن تكلفة زراعة القطن لهذا الموسم عالية جداً مقارنة بالمواسم السابقة، مبيناً أن عرض شراء محصول القطن المقدم من بعض السماسرة فيه استغلال لظروف منتجي القطن ويعرضهم لخسائر مادية كبيرة، ودعا مجدي لتكوين لجنة لدراسة التكلفة وتوعية المزارع بتحديد السعر المجزي، لافتاً إلى أن هناك عروضاً خارجية كبيرة مغرية لشراء إنتاج هذا الموسم بزيادة (30%) من سعر الموسم .

وأكد مقرر اللجنة المفوضة لمزارعي القطاع المطري اكتمال الترتيبات لعقد الاجتماع الخاص بتحديد تكلفة قنطار محصول القطن لهذا العام، بمشاركة مختصين في هذا المجال مع أعضاء اللجنة .

ودعا أمين المال باللجنة المفوضة، معاوية عثمان الزين، المختصين بالشأن الزراعي بإعداد التكاليف الخاصة بالعملية الزراعية، وعمل مسودة لكل المحاصيل بما في ذلك محصول القطن بصورة خاصة، وذلك للتدارس حولها، وتثقيف المزارع بهذا الشأن .