وزير الطاقة: استقرار الأوضاع بحقول النفط يمكن من زيادة الإنتاج

الخرطوم: السودانى

أوضح وزير الطاقة والنفط، المهندس محمد عبدالله محمود، ان استقرار الأوضاع في حقول البترول يؤدي إلى زيادة الإنتاج النفطي الذي يسهم في استقرار اقتصاد البلاد، وذلك عبر تطبيق المنهج الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية في تحديد أولوياتها من الخدمات الاجتماعية المقدمة من شركات البترول في إطار المسؤولية المجتمعية في الصناعة النفطية.

جاء ذلك من خلال مخاطبتة الورشة التدريبية لمنسقي التنمية الاجتماعية بمناطق البترول التي عقدتها إدارة الخدمات الاجتماعية بوزارة الطاقة والنفط بالتعاون مع مركز التدريب النفطي تحت شعار “نحو كادر مؤهل ومسؤولية مجتمعية فاعلة”.

وأكد الوزير السعي لخلق استقرار يساعد على زيادة الانتاج النفطي سواء كان عبر التمويل المحلي أو جلب مستثمرين من خارج البلاد.