السوداني) تتابع التطورات في الوسط الرياضي

الصقور في مواجهة جديدة مع الأحباش.. والأندية تترقب قرعة الممتاز غليان خطير في المريخ.. و”شوط” المعاناة يهدد استمرار أنديتنا ضياع الفرص صداع في رأس فلوران.. والمريخ الأقرب للكونفيدرالية الفرسان الثلاثة بحاجة إلى “طبيب نفسي”.. ومواجهة “الغربان” أفضل إعداد للهلال المريخ والأهلي.. معركة “الترتان” في كأس السودان

كتب: عبده فزع

تترقب أندية الدوري الممتاز اليوم قرعة البطولة في نسختها رقم (28) بالموسم الكروي الجديد التي ستنطلق في يوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل وستجرى القرعة بفندق كورنثيا بالخرطوم، واستعدت كل الأندية بعد أن أعادت ترتيب أوراقها بما يخدم مصالحها بالدوري ويحقق طموحاتها سواء في المقدمة أو الوسط أو الصراع من أجل البقاء، وكل الأندية استغلت الانتقالات الصيفية في تدعيم المراكز الشاغرة والخلاص من الثغرات التي كانت تشكو منها من أجل الظهور بمستوىً أفضل وتحقيق أفضل النتائج المرجوة لإسعاد أنصارها .

الصقور في مواجهة جديدة مع الأحباش

لعب صقور الجديان أمام نظيره الإثيوبي يوم الجمعة الماضي بأديس أبابا التي يقيم بها المنتخب معسكره الإعدادي استعداداً للاستحقاقات القادمة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلٍ، وتتجدد المواجهة بالفيفا داي اليوم، ويأمل الجهاز الفني بقيادة الكوتش برهان تيه في تحقيق المكاسب المرجوة من التجربة التي يتوقع لها القوة والإثارة.

غليان في المريخ

بسرعة البرق تصاعدت الهجمات الجماهيرية بالمريخ ضد الأوضاع المتردية إدارياً وفنياً، رغم تأهل المريخ إلى دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، إلا أن مستوى اداء الفريق غير مطمئن بالمرة، كما أن الوضع الإداري بنادي المريخ دخل نفقاً مظلماً.

شوط الأزمات للفرق السودانية

دائماً ما يعاني الهلال والمريخ وسائر المنتخبات الوطنية من الشوط الثاني ويستحق أن نطلق عليه “شوط الأزمات للفرق السودانية” ويكفي معاناة المنتخب الوطني في الشوط الثاني لمباراته الأخيرة امام نظيره الجيبوتي بالجوهرة الزرقاء، وأيضاً معاناة القمة الهلال والمريخ في مباراتيهما أمام سانت جورج الإثيوبي وارتا سولارا الجيبوتي.

فلوران مطالب بالبحث عن علاج لهذه الظاهرة الخطيرة

إضاعة الفرص من أقدام لاعبي الهلال في مباراتهم الأخيرة أمام سانت جورج الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا ظاهرة تستحق الدراسة والمناقشة للمرحلة الصعبة القادمة، خاصة بعد الأهداف الكثيرة التي أضاعها لاعبو الهلال أمام مرمى سانت جورج الإثيوبي.

القمة والساحلي بحاجة إلى طبيب نفسي

الفرق الكبيرة دائماً ما تكون بحاجة إلى طبيب نفسي فإن هذا لا يعني أبداً أن اللاعبين “مجانين” ويحتاج الهلال والمريخ وهلال الساحل في مشاركتهم في بطولتي أفريقيا الى الاستعانة بطبيب نفسي لزيادة الدوافع للاعبين.

المريخ الأقرب للكونفيدرالية

لسوء حظ المريخ أن مباراة الذهاب أمام الأهلي الليبي في الدور الأول لدوري أبطال افريقيا ستقام بملعب قلعة شيكان بالأبيض يوم الثامن من أكتوبر المقبل وإذا لم يتمكن المريخ من تحقيق فوز بعدد مريح من الأهداف في هذه المباراة المهمة، فإن المريخ سيكون الأقرب للهبوط إلى الكونفيدرالية خاصة أن الأفضلية للفريق الليبي ستكون في مصلحته في ملعبه ووسط جماهيره خاصة أن المريخ يعيش أوضاعاً فنية صعبة وهي حقيقة يجب أن يعترف بها المريخاب الآن؛ حتى لا يتفاجأوا بصدمة الخروج من دوري الأبطال ـ لا سمح الله.

التجانس مفقود بالهلال والغربان أفضل إعداد للشباب

أصر المدير الفني للهلال، الكنغولي فلوران على استغلال المساحة الزمنية القصيرة المتبقية لموعد مباراة الذهاب أمام الشباب التنزاني بالدور الأول لدوري الأبطال الأفريقي بدار السلام على أداء تجربة قوية أمام مازيمبي “الغربان الكنغولية” في محاولة جادة من فلوران لإجراء تعديلات سواء في أداء اللاعبين أو حالتهم الفنية والبدنية قبل مواجهة الشباب التنزاني، ورغم التجارب الإعدادية التي أجراها الهلال في الفترة الماضية أمام الأشانتي كوتوكو الغاني مرتين، وسيمبا التنزاني، وهلال الساحل، فإنها لم تكن كافية لإحداث التجانس والانسجام المفقود في الفريق الأزرق بسبب عملية الإحلال والإبدال الكبيرة التي حدثت في صفوفه في حركة انتقالات اللاعبين الأخيرة، كما يسعى فلوران لتحقيق طابع لعب فريقه والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي يستطيع الجهاز الفني الرهان عليها وتحقيق أحلام أنصار الفريق الأزرق والتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، وعموماً الأداء الجيد للهلال الجديد لن يظهر إلا بعد أداء العديد من التجارب والمباريات الودية والرسمية فالصبر على الأداء مطلوب.

المريخ والأهلي في غياب الدوليين

يخوض فريق المريخ مساء اليوم على ترتان استاد الخرطوم، مباراته أمام الأهلي الخرطوم في ظل غياب لاعبيه الدوليين الموجودين مع منتخبنا الوطني الأول بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وخلال مباراة اليوم يسعى المدير الفني للمريخ، التونسي غازي الغرايري لتجهيز العناصر الموجودة للمباراة المهمة التي تنتظر فريقه أمام الأهلي الليبي على ملعب قلعة شيكان بالأبيض في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الثامن من أكتوبر المقبل، مباريات المريخ والأهلي الخرطوم تأتي دائماً حافلة بالقوة والاثارة والندية بين الفريقين، لذا يتوقع أن تشهد المباراة الحماس والإثارة المطلوبين.