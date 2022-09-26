قطر الخيريّة تكشف عن مشاركة فريق من السودان في كأس العالم للأطفال بالدوحة

الخرطوم: السوداني

أعلنت قطر الخيريّة، عن مشاركة فريق من أطفال السُّودان في بطولة كأس العالم للأطفال لكرة القدم «‏الدوحة 2022» التي يشارك فيها 28 فريقاً من 25 دولة حول العالم. وأزاحت الستار عن مشاركة (10) من الأطفال الأيتام الّذين تكفُلهم بالسودان في البطولة التي تلتئِم بدولة قطر في الفترة من (8-15) أكتوبر المُقبل.

وانطلقت منذ أشهر سِلسلة من البرامج التدريبية المكثّفة في إطار الإعداد الجيد للفريق المُشارك الذي تم اختيارهُ بعنايةٍ عقب سلسلة من الاختبارات لمجموعة كبيرة من الأيتام الذين تكفُلهم قطر الخيريّة بالسودان والذين يُقدّرون بنحو (14.000) يتيم.

وقال مُدير قطر الخيريّة بالسودان المهندس حسن عودة، إنهم وضعوا إمكاناتهم لإنجاح مهمة فريق السُّودان لتقديم مُشاركة نوعية وذلك عبر برنامج تحضيري مركّز هَدفَ إلى بناء القُدرات الشخصية والبدنية والكروية. ونوّه إلى أن المشاركة في فعالية كأس العالم للأطفال ليست رياضيةً فحسب، بل أنّ هُناك العديد من البرامج التي من شأنِها أن تُسهم في تأييد ومُناصرة حقوق الأطفال، بجانب تقديم أنموذج قطر الخيريّة في كفالة الأيتام وتعزيز حقوق الطفل، وتوقّعَ أن يُحقق فريق السودان نتائجَ جيدةً نظراً للمستوى المُتصاعد للفريق ومُواصلة عمليات التدريب بشكلٍ احترافي.

من جانبِه، أوضح كابتن فريق أطفال السودان أحمد آدم بشارة أنّه سيتم تنظيم البُطولة بصورة شبيهة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث سيتم إجراء قُرعة رسمية في 8 أكتوبر لتقسيم الفرق ضمن مجموعات، وستنطلق المنافسات بين فرق المجموعات يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، لتبلغ النهائيات يوم السبت 15 أكتوبر المقبل. وكشف بشارة أن مُبادرة كأس العالم تتضمّن مؤتمراً لمُناصرة حقوق الأطفال ومِهرجاناً للفنون والعديد من الفعاليات التي يتمُ من خلالِها توظيف قوة الرياضة لإحداث التغيير الإيجابي.

جديرٌ بالذكرِ، أن النُسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأطفال انطلقت في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا واستمرت بعد ذلك بهدف لفت الأنظار وحشد الدعم والمُناصرة لفئات مهمة من الأطفال تتطلّب اهتماماً خاصاً مثل اللاجئين والنازحين وأطفال الشوارع وذلك بدعمٍ من مؤسسات ومنظمات عالمية. وستُشارك في النسخة الرابعة من البطولة فرقٌ تمثل كلاً من دولة قطر المُستضيفة، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، مصر، السودان، المكسيك، بنغلاديش، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بوروندي، كولومبيا، المجر، الهند، إندونيسيا، موريشيوص، نيبال، فلسطين، باكستان، بيرو، الفلبين، المنتدى السوري، تنزانيا، أوغندا، زيمبابوي والبرازيل.