العاملون بالتجارة يلوحون بتصعيد الإضراب

الخرطوم: ابتهاج متوكل

دخل العاملون بوزارة التجارة منذ صبيحة أمس في إضراب عن العمل، ورفعت ملصقات على استقبال الوزارة مكتوب عليها عبارات (أنا مضرب عن العمل)، (العاملون بالوزارة مضربين عن العمل)، احتجاجاً على ضعف المرتبات وتردي أوضاع بيئة العمل بالوزارة.

وقالت مصادر مطلعة ،لـ(السوداني) إن العاملون أمهلوا وزارة المالية فترة قليلة جداً للاستجابة، ملوحين بانتهاج طرق شتى للتصعيد حال الاستمرار في عدم تنفيذ المطالب، منها تعطيل العمل بوزارة التجارة، وإغلاق الطرق المؤدية لوزارة المالية.

واستنكرت المصادر،” بؤس وشقاء” العاملين بالوزارة ، رغم أنها وزارة إيرادية وتقوم بالتوريد من خلال إجراءات السجل والصادر والاستيراد وتجارة الحدود والمعالجات التجارية مبلغ يتجاوز الـ (320) مليون جنيه سنوياً، ومن تجارة العبور مبلغ (1,1) مليون دولار تدخل المالية بأورنيك 15، كذلك من عائدات الصادر على حسب العقودات التى تصدرها في الخطة السنوية مبلغ قدره (4,3) مليارات دولار، تدخل بنك السوداني المركزي.