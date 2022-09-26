خبير: احتجاز سفن شحن روسية بموانئ أوروبية يضر عدد من الدول من بينها السودان

الخرطوم: السوداني

حملت وسائل الإعلام اخباراً عن إحتجاز سفن شحن جاف روسية محملة بالأسمدة الزراعية في الموانئ الأوروبية وحسب المعلومات كان من المفترض أن يستقبل السودان أكثر من 100 ألف طن من هذه الحمولات بالإضافة إلى دول أخرى، ويأتي ذلك في إطار العقوبات والحرب التي تخوضها الدول الأوروبية مع موسكو .

وفي تعليق على الخبر يقول الخبير السياسي الدكتور الطاهر محمد صالح إن الاتحاد الأوروبي غير مستعد لتقديم أي تنازلات بشأن هذه القضية ويعرقل جميع الجهود التي يبذلها الجانبان السوداني والروسي لتوصيل الأسمدة، وأضاف أن هذا التعنت يتسبب في الكثير من الخسائر للسودان وليس لروسيا واكد ان الجانب السوداني مشتري ومستورد فقط، وقال إن الدول الأوروبية تتعدى على الإتفاقيات الدولية المنظمة للتجارة الدولية وتعرقل المساعي الودية للتوصل إلى حلول بهذه المسألة، كما تمارس التعنت وهي تخشى الأوضاع المعقدة بعد موقفها من الحرب الروسية الأوكرانية ووقوفها الى جانب كييف.