حركة تمازج: جهات اختطفت اتفاقية جوبا وسخّرتها لمصالحها الشخصية

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الجبهة الثالثة تمازج، الفريق محمد علي قرشي، إن اتفاق جوبا لسلام السودان يمر بمراحل حرجة، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للانتهازيين وأصحاب المصالح الشخصية، مشيراً إلى تمسُّك حركته بالاتفاق بصورة كلية وغير مُجزّأة.

واتهم قرشي، جهات لم يسمِّها داخل أطراف السلام بأنها اختطفت الاتفاقية وسخّرتها لخدمة مصالحها الشخصية، مُتناسيةً مرارات الظلم والتهميش التي كانت تعاني منها قبل التوقيع.

ودعا قرشي إلى ضرروة مراجعة وتقييم اتفاق السلام بصورة عامة، إضافة إلى إعادة هيكلة الجبهة الثورية بصورة عاجلة.