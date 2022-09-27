هل ينجح أبو شامة فيما فشل فيه الرئيس المؤقت للمريخ حازم؟

كتب: حسن بشير

أوكلت لجنة التسيير المريخية، ملف تجديد التعاقد مع اللاعبين احمد حامد (التش) وعمار طيفور إلى لجنة إدارية يقودها نائب رئيس النادي الأستاذ الجيلي تاج الدين ابو شامة والتي تعد هذه من أولى المهام الواضحة له خلال فترة عمل اللجنة الحالية.

ووفقاً المصادر، فإن التكليف شمل إلى جانب ابو شامة أعضاء اللجنة الآخرين وهم مرتضى بتري، هيثم كابو ومحمد الفاتح المقبول، حيث تنقسم التكليفات داخل اللجنة بين أعضائها بشأن التواصل مع اللاعبين والجلوس معهما لإنجاز الاتفاق النهائي توطئة لإغلاق الملف الذي يشكل هاجساً كبيراً لجماهير المريخ خاصة بعد التصريحات السابقة التي بدرت من الرئيس المؤقت حازم مصطفى والتي تسببت في أزمة كبيرة للغاية، لا سيما بعد تقليله من القيمة الفنية للاعب عمار طيفور، إلى جانب مهاجمته لأسرة اللاعب نفسه وهو ما اعتذر عنه لاحقاً بعد ضغوطات عنيفة تعرض لها.

وكان أعضاء لجنة التسيير المريخية أمّنوا على ضرورة تجديد عقد اللاعبين التش وطيفور، مؤكدين على القيمة الفنية والجماهيرية العالية للاعبين وأهمية تواجدهما بصفوف الفريق في الفترة القادمة.

ويعد نائب الرئيس الجيلي ابو شامة، من الكوادر التي ينتظر منها جمهور المريخ الكثير خاصة في ظل الوضعية الغامضة لموقف رئيس النادي المؤقت من تجديد عقد اللاعبين التش وطيفور إثر تسجيلاته الصوتية السابقة والتي تسببت في صدمة وانشقاق كبير بالمجتمع المريخي.

وبالرغم من تراجع الرئيس المؤقت عن تصريحاته بشأن التش وطيفور، إلا أن المعلومات بطرف (السوداني) تشير إلى قرار تفويض لجنة إدارية للتفاوض مع اللاعبين المشار إليهما، جاء لأجل الإسراع في تجاوز اثر أحاديث رئيس النادي السابقة عن اللاعبين وإغلاق الملف بالتجديد لهما، خاصةً في ظل الضغوطات التي تحاصر لجنة التسيير من جميع الاتجاهات.

يُشار إلى اللجنة التي تم تفويضها من إدارة النادي لحسم ملف اللاعبين تمت مراعاة عدد من العوامل فيها حتى تتمكن من إنجاز مهمتها بالسرعة المطلوبة.