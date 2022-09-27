السودان يدعو لوضع إطار قانوني عابر للوطنية للتجارة الدولية

الخرطوم: السودانى

أمَّن وزير العدل المكلف، محمد سعيد الحلو، على جهود المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (آلكو) في كثير من القضايا، مؤكداً التزام السودان بالتعاون الكامل مع المنظمة.

جاء ذلك لدى مخاطبته، أمس، الدورة (60) للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية (آلكو).

وأكد الوزير التزام السودان بالأهداف والقيم التي قامت من أجلها هذه المنظمة التي تسعى إلى تحقيقها، كما أنها على قناعة بالدور المهم الذي تضطلع به في تقديم الخدمة كهيئة استشارية للدول الأعضاء في المنظمة في مجال القانون، ومنتدى للتعاون الآسيوي والإفريقي في المسائل القانونية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير العدل أهمية تحسين التشريعات، بوضع إطار قانوني مُحكم عابر للحدود الوطنية في التجارة الدولية والاستثمار.