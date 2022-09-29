المحكمة تقرر استدعاء حميدتي كشاهد اتهام في “قتل المتظاهرين

الخرطوم: آيات فضل

قررت محكمة فتوى قتل المتظاهرين مخاطبة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة للإدلاء بشهادته كشاهد اتهام في جلسة الأربعاء الموافق الثاني عشر من أكتوبر المقبل وجلسة الأربعاء الخامس من أكتوبر، إلى الشاكي في القضية، المهندس عبد الباقي أحمد والد الشهيد النزير عبد الباقي الذي استشهد أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في ١٩ أبريل ٢٠١٩م .

بينما فرغت المحكمة أمس من مناقشة المتحري عبد الرحيم الخير من قبل هيئة الاتهام والدفاع، وذلك في ملف محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير ونائبه علي عثمان والقياديين الفاتح عز الدين وأحمد هارون على ذمة قضية فتوى قتل ثلث المتظاهرين بثورة ديسمبر للعام 2019م .

وقدم المتحري للمحكمة التي يترأسها القاضي زهير بابكر أمس مستندات اتهام عبارة عن فلاش (سي دي) مقاطع فيديو يظهر بها المتهم الفاتح عز الدين والمتهم أحمد هارون ؛ حيث تمت مشاهدتها ومناقشتها من قبل هيئتي الاتهام والدفاع.