الشرطة تعثر على (3) مختفيات وتوقف متهما باستدراج الفتيات

الخرطوم : السودانى

كشفت الشرطة عن ضبط متهمٍ يقوم باستدراج وإيواء الفتيات بإحدى الشقق المفروشة، واستخدامهن في ممارسة أنشطة إجرامية غير أخلاقية، وتمت استعادة ثلاث فتيات تم استدراجهن وإيواؤهن بواسطته، مستغلاً مشاكلهن الأسرية.

وقال المكتب الصحفي للشرطة، في تعميم صحفي، إنّه في الثلاثين من أغسطس، أبلغ الشاكي ”خ.م.ع”، بأنّ ابنته وتدعى (ا، خ) وتبلغ من العمر 20 عاماً خرجت من منزل ذويها بتاريخ 27/4/2022م بضاحية كوبر شمالي الخرطوم، ولم تعد حتى الآن، وتمّ اتخاذ إجراءات بلاغ بالرقم (943) تحت المادة 47 إجراءات.

وأضاف أنه على ضوء ذلك تمّ تكليف ضباط وأفراد التيم الخاص بالبحث وجمع المعلومات عن المفقودة، علماً بأنه قد كثرت في الآونة الأخيرة هذه الظاهرة ومن خلال المتابعة الميدانية والجهود البحثية المعلوماتية للتيم الخاص توّفرت معلومات عن شخصٍ يدعي (م، ا) يقوم باصطياد واستدراج وإيواء الفتيات اللاتي لديهن مشاكل أسرية، وهو تاجر إسبيرات، ولديه معرض استئجار السيارات بأمدرمان الملازمين.

وتابع” تمّ إحكام المراقبة عليه من خلالها تم تأكيد المعلومة، وتبيّن أنّ المذكور يقوم باستئجار شقق للفتيات ويدفع الإيجار لأصحاب الشقق، ويتمّ استخدامهن في أعمال منافية للأخلاق.

وأكمل” تمّ نصب كمين محكم بقيادة ضابط شرطة أسفر عن استعادة إحدى الضحايا ومن خلال التحري الميداني معها أرشدت على الشقة التي يحتجز بها الضحايا.