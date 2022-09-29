(محامو الطوارئ): قرار وكيل نيابة المعلوماتية عبد المنعم عبد الحافظ بإغلاق موقع صحيفة (السوداني) إجراء مجافٍ للقانون ولقيم حقوق الإنسان

الخرطوم: السوداني

أدان (محامو الطوارئ)، قرار وكيل نيابة المعلوماتية، عبد المنعم عبد الحافظ بإغلاق موقع صحيفة (السوداني) الإلكتروني على شبكة الإنترنت. وقالوا في بيان لهم: “ندين هذا الإجراء المجافي بشكل كامل للقانون ولقيم حقوق الإنسان ولكل القوانين التي تحمي حق الصحفي في الوصول للمعلومة، ونعلن عن أستعدادنا للوقوف جنباً إلى جنب مع الصحفيين لضمان حرية التعبير والنشر وكافة الحريات الصحفية. كما أننا ومن واقع خبرتنا القانونية في العمل العام كجسم معني بالدفاع عن حقوق الإنسان وعن حرية شعبنا وكرامته، نرى أن الذي تم ما هو إلا تمهيد لإجراءات أخرى ضد حرية الصحافة”.

وأوضح (محامو الطوارئ) أن ما حدث لصحيفة (السوداني)؛ إضافة لما تعرض له من قبل الصحفي عبد الرحمن العاجب من اعتقال ومعاملة غير لاٸقة ما هو إلا رسالة توعد بالقادم من انتهاكات لكافة الصحفيين والمواقع الإلكترونية، تحمل في طياتها رغبة أكيدة في مصادرة حرية الصحافة والتعبير والرأي.