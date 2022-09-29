رد روسي صادم على تصريحات السفير الأمريكي عن السودان

الخرطوم: السوداني

ردت السفارة الروسية بحدة على تصريحات السفير الأمريكي لدى السودان، جون غودفري.

وأكدت عزم بلادها على التطوير المتتالي للتعاون مع السودان على مبادئ الاحترام وتبادل المنفعة المتساوية التي للأسف، ينساها أو تتناساها واشنطن دائماً.

وأضافت: “أما السفير الأمريكي، فنوصي له بأخذ كل هذا بعين الاعتبار أثناء عمله في منصبه”.

وكان غودفري قد قال، في مقابلة صحفية مع الزميلة “التيار”، إن اتجاه السودان لإقامة قاعدة بحرية لروسيا بالبحر الأحمر، سيضر بمصالحه ويزيد من عزلته”.

وقالت السفارة الروسية، في بيان، إن جون جودفري ، السفير الأمريكي المعين حديثاً، الذي وصل مؤخراً إلى الخرطوم، وهو يعوض عن سطحية معرفته بالسودان بـ”مصادر” مشبوهة، قرر في مقابلته الأخيرة مع صحيفة (التيار) السودانية أن يتطرق إلى العلاقات الروسية السودانية.

وأضافت: “على ما يبدو، وبسبب قلة خبرته، وكذلك استنساخه لتعاملات وزارة الخارجية الأمريكية المتعالية، بعيدٌ كل البعد عن الملاءمة الدبلوماسية، ويحاول السفير الأمريكي، مثل أسلافه، أن يتكلم مع الشعب السوداني بلغة التهديدات والإنذارات النهائية في شأن سيادة الخرطوم في سياساتها الخارجية”.

وأردفت: “وتظهر حججه – غودفري- حول النظام العالمي الحالي سخيفة، والأكثر سخافة هو تصريحاته حول ما يسمى بـ”عزلة روسيا”.