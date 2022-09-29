تقرير للصحة يكشف إصابة أطفال بالجزيرة بسوء التغذية

الخرطوم : السودانى

كشفت وزارة الصحة بولاية الجزيرة، عن إصابة (76) طفلاً بسوء التغذية الحاد، بجانب إصابة (٥٣٣) طفلاً بسوء التغذية المتوسط، و(٢٦٥٦) طفلاً بسوء التغذية الطبيعي.

وأوضحت الوزارة أنها أجرت مسحاً ميدانياً في المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار بالولاية لاكتشاف سوء التغذية وسط الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات.

وشمل المسح (٣٢٦٥) طفلاً في الفئة العمرية من (6) شهور وأقل من ٥ سنوات.

من ناحيتها قالت مدير إدارة التغذية بالوزارة، منى محمد الحسن ـ إنهم اكتشفوا حالات سوء التغذية للأمهات الحوامل والمرضعات، وقاموا على الفور بتوزيع فيتامين أ، وتوزيع كبسولات (الفيفرول) للحوامل، وتوزيع الغذاء العلاجي الجاهز حسب الموجهات والبروتكولات المحددة للمعالجة المجتمعية.