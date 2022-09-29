مباحثات لشراكات في صناعة الأقطان مع باكستان

الخرطوم: ابتهاج متوكل

استعرض رئيس اتحاد الغرف التجارية، نادر الهلالي، مع السفير الباكستاني، أمير بهروز، تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين .

وأكد الطرفان أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون الطموح، مقارنة مع الفرص الاستثمارية المتاحة، وضرورة العمل المشترك لزيادته.

وقال الهلالي، إن البلاد بدأت تستعيد مكانتها التاريخية في زراعة وإنتاج وتصدير القطن، وأنها بصدد الدخول في إضافة قيمة مضافة للمنتج، قبل التصدير من غزل ونسيج وفتح الباب أمام المستثمرين الباكستانيين للدخول في شراكات مع القطاع الخاص السوداني لتحقيق ذلك الهدف، مشدداً على أهمية عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المختلفة.

وأوضح السفير الباكستاني، أن باكستان تستورد (١٤) مليون بالة قطن سنوياً، ومن المفيد الدخول في شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص السوداني مجال صناعة القطن، مشيراً للاستعداد لفتح بنوك مشتركة، لتسهيل الحركة الاقتصادية والتجارية.