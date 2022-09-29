مزارعو المطري: انتشار الآفات أزمة تهدد الموسم

الخرطوم : رحاب فرينى

رسمت اللجنة المفوضة لمزارعي القطاع المطري بالسودان صورة قاتمة للموسم الزراعي، وأكدوا أن الموسم يواجه انتشار الآفات خاصة آفة الطيور التي يمكن أن تتسبب في فشله.

وأكد نائب رئيس اللجنة المفوضة لمزارعي القطاع المطري، غريق كمبال، أن الموسم يواجه أزمة حقيقية يمكن أن تتسبب في فشله بسبب انتشار الآفات الزراعية خاصة آفة الطير.

وأكد في تصريح لـ(السوداني) أن اللجنة تتلقى يومياً بلاغات من ولايات دارفور، كردفان، النيل الأزرق، النيل الأبيض والقضارف، تؤكد ظهور آفات تشكل خطراً على المحاصيل من بينها بلاغ من مزارعي محلية العباسية تقلي الذين شكوا من ظهور آفة الطير بصورة كبيرة بدأت تقضي على محصول الذرة، مشيراً إلى أن اللجنة المفوضة التقت وزير الزراعة والغابات الاتحادي، وأطلعته على خطورة الموقف، وقال: “لكن للأسف وجدنا الوزارة (لا حول لها ولا قوة)” ــ على حد تعبيره، مشيراً إلى أن مكافحة الآفات أضحت بيد وزير المالية الاتحادي باعتباره الداعم لهذا القطاع، وأكد غريق إن مشاكل الزراعة وعمليات المكافحة لن تتم الا بالضغط علي المركز ووزارة المالية للإيفاء بالتزامتها تجاه هذا القطاع، وإلا ستخسر الدولة إنتاج هذا العام بسبب الآفات الزراعية، ودعا نائب رئيس اللجنة المفوضة للمزارعين وزارة المالية التزامها لشركات الرش حتى تبدأ في مكافحة الطير لتجنيب الموسم الحالي مخاطر الفشل .