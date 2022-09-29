(أب جيبين) يُفاجئ جماهير المريخ بتجديد عقودات الخماسي (رمضان.. التكت.. محمد الرشيد.. نمر وبخيت)

الخرطوم: السوداني

واصل قطب المريخ الكبير، أيمن مبارك (أب جيبين)، سلسلة المفاجآت السعيدة لأنصار المريخ، حيث بادر اليوم بإكمال الاتفاق وتجديد عقودات عدد من اللاعبين، أبرزهم قائد الفرقة الحمراء رمضان عجب الذي بصم على عقد لمدة عامين.

كما تم تجديد التعاقد مع لاعب الوسط محمد هاشم التكت لمدة عامين، إنصافاً له بعد المستويات الفنية المميزة التي قدمها رفقة الأحمر خلال الموسم الماضي.

وفاجأ قطب المريخ أب جيبين، جماهير المريخ بالتجديد للاعب محمد الرشيد أيضاً في خطوة لاقت قبولاً وإجماعاً كبيراً من جماهير المريخ التي أثنت على الحراك الكبير الذي يقوم به القطب الشاب أيمن أب جيبين في سبيل تأمين مستقبل الفرقة الحمراء.

كما أكمل اتفاقه مع صخرة الدفاع الأحمر صلاح نمر، الذي يعد صمام أمان دفاع المريخ وقائد المنتخب السوداني، بالإضافة للاعب الرواق الأيسر بخيت خميس.

يُشار إلى أن مخاوف كبيرة سادت فئة كبيرة من جماهير المريخ في اعقاب تعثُّر رئيس النادي المؤقت في الإيفاء بعدد من الالتزامات المالية، وهو ما شكّل هاجساً كبيراً، خاصةً في ظل دخول الغريم التقليدي الهلال في خط التفاوض مع عدد من لاعبي الأحمر للتعاقد معهم، إلا أن دخول أب جيبين على الخط وتكفله بتجديد عقودات أعمدة الفرقة الحمراء الأساسية، جعل الجماهير تتنفّس الصعداء بعد فشل رئيس النادي المؤقت في أهم الملفات.

من جانبه، أكد أب جيبين، استعداده الكامل للتجديد لجميع أعمدة فريق المريخ والتكفل الكامل بكل قيمة الصفقات، وشدّد على أن إسعاد القاعدة المريخية هدفه، كاشفاً أن العديد من المُفاجآت ستكون حاضرةً في الفترة القادمة، وتمنى التوفيق والنجاح للفرقة الحمراء في المنافسات الأفريقية والمحلية.

من جانبها، تقدمت جماهير الصفوة بالشكر لقطب المريخ أيمن اب جيبين، لحسمه قضية التجديد لنجوم وعظم الفريق خلال 24 ساعة فقط، وقالوا إن الأمر ليس غريباً على أيمن، وتمنّوا أن ينخرط في العمل الإداري بالقلعة الحمراء بصورة رسمية في الفترة القادمة، خصوصاً إنه يتمتّع بالعلاقات الواسعة في المجتمع السوداني والخليجي من خلال أعماله الخاصة.