نائب رئيس المريخ اللواء عبد الرحيم بدر الدين لـ(السوداني): نرحب بمبادرة (أب جيبين) وحددنا السبت موعداً للتوقيع الرسمي ومراجعة العقودات بحضور جميع الأطراف

كتب: حسن بشير

أعلنت لجنة التسيير المريخية ترحيبها الرسمي بمبادرة قطب المريخ أيمن مبارك الشهير بـ(اب جيبين).

وأوضح اللواء عبد الرحيم بدر الدين في تصريح خاص لـ(السوداني) ان لجنة التسيير المريخية ترحب بالمبادرة التي قام بها قطب النادي أيمن مبارك وتكفله بالتجديد لعدد من لاعبي الفريق، وهي بادرة طيبة نثني عليها.

وأكمل: ندعو صاحب المبادرة القطب أيمن مبارك الى جانب اللاعبين الذين تم الإعلان عن تجديد التعاقد معهم للحضور الى المكتب التنفيذي للنادي يوم السبت الساعة الواحدة ظهراً لإكمال إجراءات التوقيع الرسمي بحضور ممثل النادي الرسمي واللاعبين أنفسهم.

وأكد نائب الرئيس أنه ستتم مراجهة العقودات من الناحية القانونية والتوقيع عليها من نادي المريخ كطرف اول عبر الشخص المفوض بذلك وإعلان ذلك للإعلام حفظاً لحقوق جميع الأطراف.

وشدد اللواء عبد الرحيم بدر الدين بأن أبواب لجنة التسيير مشرعة لكل من يريد أن يدعم النادي فيما يتعلق بملفي التسجيلات والمنشآت ولا يمكن أن نوصد الباب أمام أي مريخي غيور.