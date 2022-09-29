نقابة الصحفيين السُّودانيين تتأسّف على الخطوات غير القانونية لنيابة المعلوماتية بإغلاق موقع صحيفة (السُّوداني)

الخرطوم: السوداني

أصدرت نقابة الصحفيين السُّودانيين، بياناً للرأي العام، تأسّفت فيه على الخطوات غير القانونية التي قامت بها نيابة المعلوماتية بحق الموقع الإلكتروني لصحيفة (السُّوداني) بإصدار قرار بإغلاقه، دون استدعاء رئيس التحرير ودون أمر قضائي.

واعتبرت النقابة، قرار النيابة استهدافاً لحرية التعبير، لكونه يتنافى مع الأعراف والقوانين التي تصون تلك الحقوق.

وقالت النقابة في بيانها: “فور اطلاع النقابة على الخطاب الصادر من النيابة لإغلاق الموقع الإلكتروني لصحيفة (السُّوداني)، ظلّت على تواصل مع رئيس تحرير الصحيفة والعاملين بها… وتؤكد نقابة الصحفيين السُّودانيين أنّ حرية الصحافة حقٌ لا تقبل المساس به، وتعلن للرأي العام والزملاء بموقع صحيفة (السُّوداني) وقوفها أمامهم لمواجهة الظلم، وتؤكد استعداد مكتب العون القانوني بالنقابة ليكون على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تعد أو تجاوز للصلاحيات ينقص من حرية التعبير.