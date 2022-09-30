الأقطان: المحالج جاهزة لاستيعاب إنتاج الموسم الحالي

الخرطوم : رحاب فريني

أكد مدير شركة السودان للأقطان، عبدالله إبراهيم، جاهزية محالج الشركة لاستيعاب أقطان الموسم الزراعي الحالي

وقال في اجتماعه مع تجمع مزارعي القطاع المطري أمس، إن المحالج جاهزة لقيادة عملية التسويق والتصدير .

وأشار الأمين العام لتجمع مزارعي القطاع المطري بالسودان، سامي الرشيد، إلى أن الشراكة التي ستتم بين شركة السودان للأقطان والمستثمر شركة سادكو والمزارع تهدف للخروج بالموسم الحالي دون عقبات تعترضه والحفاظ على حقوق المنتجين من خلال عملية الحليج وتسويق المنتج لقطع الطريق أمام الوسطاء والسماسرة .

وقال المدير التنفيذي لشركة سادكو للتنمية المستدامة، د.عبدالدافع فضل لله، إن سادكو تعمل كشريك استشاري للحصول على تمويل لحصاد الموسم الزراعي وضمان التسويق الجيد لتعظيم العائد من خلال توظيف علاقات الشراكة بين المستثمرين والجهات الحكومية .

وطالب نائب رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري، غريق كمبال، شركة الأقطان بتمويل صغار المزارعين لفترة متبقي الموسم لتحقيق إنتاجية عالية، وأمن على عمليات الحلج والتسويق وصادر القطن عن طريق الشركة السودانية للأقطان

وأوصى الاجتماع بتكوين لجنة مشتركة من أعضاء لجنة مزارعي القطن المطري في السودان وشركة السودان للأقطان وشركة سادكو للتنمية الزراعية،وتفعيل القوانين الخاصة بقطاع القطن بما يعود بالنفع على المزارع وإعادة ريادة شركة السودان للأقطان في تنظيم عمليات الحليج والتسويق والصادر، كما طالب الدولة بالقيام بدورها كاملًا تجاه حماية محصول القطن.