الركود وتراجع المبيعات وراء استقرارالسلع الاستهلاكية

الخرطوم:عبيرجعفر

تشهد أسواق العاصمة الخرطوم ركودًا حادًا في حركتي البيع والشراء رغم استقرارالأسعار ووفرة السلع كافة

وقال بعض التجار إن وضع السوق أسوأ من سيئ بسبب ضعف القوى الشرائية.

وأكد تاجرسلع ببحري عبدالرحيم عوض في حديثه لـ الأسعار،مبينًا أن سعر جوال السكر تراجع من (٣١) إلى (٢٩،٥) جنيه أما عبوة (١٠) كيلو بسعر (٦،٣٠٠) جنيه وسعر (٥) كيلو بسعر(٣،٤٠٠)جنيه ، فيما استقر سعر زيت الفول عبوة (٣٦) لترًا بسعر (٢١) ألف جنيه وسعر كرتونة صابون الغسيل(٢،٥٠٠)جنيه لزنة (١٦) جرامًا.

وقال تاجرسلع بشرق النيل محمد الجاك إن هنالك استقرارًا في الأسعار لحد ما ولكن لاتزال الأسعارمستقرة في الارتفاع ، وتابع المواطن غير قادرعلى الشراء على السلع الضرورية،وقال إن هنالك ركودًا حادًا في القوى الشرائية وانعدام السيولة بالأسواق، مبينًا أن سعر بكت دقيق سيقا وزادنا (٦) آلاف جنيه وكرتونة صابون الغسيل (١٠٠) جرام (٤) آلاف جنيه وسعرالقطعة(٢٠٠)جنيه وزيت صباح(٤) وربع لتر بسعر (٣،١٠٠) جنيه أما كيلو العدس(١،٢٠٠) جنيه .

وفي ذات السياق قال تاجر سلع بالخرطوم عوض محمود إن هنالك زيادة طفيفة في السلع رغم ركود الأسواق وخاصة سلعة السكر وقال إن هنالك تراجعًا في حجم الطلب على شراء السلع بكميات كبيرة من قبل تجار التجزئة، مبينًا أن سعر جركانة الزيت الكبيرة (٢٠) ألف جنيه وارتفع ربع البصل من (٢) إلى (٣) آلاف جنيه فيما بلغ سعر كيلو الطحنية (٢،٤٠٠) جنيه واستقرشاي الغزالتين إلى (٢) ألف جنيه لعبوة (٤٥٠) جرامًا وشاي الشروق (١،٦٠٠)جنيه وسعر زيت صباح (١) لتر (٢) ألف جنيه ولبن المياسم بدرة (٢٥) ألف جنيه لعبوة (٣) كيلو وربع أما لبن كابو عبوة (٢) كيلو وربع بسعر (٩) آلاف جنيه.