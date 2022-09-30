البنات يكتسحن.. الشهادة الثانوية .. 96 من الأوائل بالعاصمة

الخرطوم : وجدان طلحة

أعلن وزير التربية والتعليم المكلف محمود محمد الحوري ، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2022م بنسبة نجاح بلغت 68.4 ، مقارنة بـ63% عن العام السابق ، وأشار إلى الجهود التي قام بها أولياء الأمور والجهات ذات الصلة لإكمال العام السابق .

المائة الأوائل :

الطالبة أمنية محمد موسىأحرزت المركز الأول بنسبة نجاح 98% ، من مدرسة الفتح الخاصة بنات بالخرطوم ، وأحرز عدد من الطلاب المركز الثاني وبراءة إسماعيل بنسبة 97.9%من مدرسة كرري الحكومية بنات، وبلغ عدد البنات في المائة الأوائل 80 طالبة، فيما بلغ عدد البنين في المائةالأوائل 36 طالبًا ، ومن الملاحظ أن عدد الطلاب الأوائل بالمدارس الخاصة أكثر من المدارس الحكومية ، حيث بلغ العدد في المدارس الخاصة 70 طالبًا وطالبة ، وبالمدارس الحكومية 46 طالبًاوطالبة ، وبلغ عدد المدارس الحكومية التي بها طلاب أوائل 20 مدرسة ، أما المدارس الخاصة التي بها طلاب أوائل 33 مدرسة .

وتعتبر ولاية الخرطوم بها أكبر عدد من الطلاب الأوائل حيث بلغوا 96 طالبًا وطالبة وعدد الأوائل بولاية الجزيرة 8 طالب وطالبة ، نهر النيل 3 طالب وطالبة ، والنيل الابيض طالب وطالبة ، اما ولايات كسلا والقضارف ،البحر الاحمر شمال كردفان ، النيل الازرق سنار بها طالب واحد ضمن الطلاب الأوائل ، وبالنسبة للمراكز خارج السودان يوجد طالب واحد من ضمن الطلاب الأوائل .

مؤشرات النتيجة :

عدد الجالسين لامتحانات الشهادة 2022م (510938) طالبًا وطالبة من داخل وخارج السودان ، وبلغ عدد الراسبين 157.110 طلاب وطالبات، وأهم مؤشرات النتيجة زيادة عدد الطلاب الجالسين لامتحان الشهادة الثانوية بعدد 30.419 طالبًا وطالبة عن العام السابق الذي جلس له 480519 طالبًا وطالبة ، بنسبة زيادة قدرها 6.3% نسبة لاستقرار العام الدراسي بكل الولايات ، وزاد عدد مراكز الامتحانات عن العام السابق من 4186 مركزًاإلى 4253 مركزًا بنسبة زيادة 3.1% نسبة لزيادة عدد الطلاب الجالسين للامتحانات ، وارتفعت النسبة العامة للنجاح في المساق الأكاديمي 68.4% مقارنة بـ63% عن العام السابق بزيادة 5.4% ، ونسبة النجاح في القسم الفني بلغت النسبة 60.3 وشهادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بلغت 92.4 ، والشهادة الحرفية نسبتها 87.9% .

وبلغت نسبة النجاح في المدارس الحكومية 70.3% ونسبة النجاح بالمدارس الخاصة بلغت 73.7% ، ونسبة النجاح بمدارس اتحاد المعلمين بلغت 60.4% ، ونسبة نجاح طلاب المنازل 68.4% ، وبلغت نسبة النجاح في مدارس البنات 69.4% ونسبة النجاح في مدارس البنين 67% .

جلس للامتحانات من داخل السودان 506895 طالبًا وطالبة ، في 4234 مركزًا عدد الطلاب الذين جلسوا للامتحان خارج السودان بلغ 4043 طالبًا وطالبة في 19 مركزًا خارجيًا بعدد من الدول، وبلغت نسبة النجاح في المراكز الخارجية 65.2% شهادات الطلاب :

وقال وزير التربية والتعليم المكلف محمود محمد الحوري، تميزت الشهادة الثانوية لهذا العام بمواصفات الامتحان الجيد لكل المواد لأن إدارة امتحانات السودان التزمت بالدليل الصادر من المركز القومي للمناهج والبحث التربوي والذي على ضوئه يوضع الامتحان .

وأشار إلىأن لجنة امتحانات السودان اجتمعت أمس ، وأجازت نتيجة الامتحانات التي تم الإعلان عنها أمس ، لافتًا إلىأنها فوضت إدارة امتحانات السودان في إجراءامتحان الشهادة الثانوية 2023م والتي ستكون يوم السبت 27مايو ، موضحًا أن شهادات الطلاب سيتم تسليمها إلى المدارس يوم 23 أكتوبر، وقال “الطلاب ما يتعبوا يجوا إلى الوزارة ” ، مستدركًا : إذا كان الرقم الوطني للطالب مكتوبًابصورة صحيحة ستصله شهادته ، لكن إذا كانت فيه مشكلة سيكون هناك خطأ في الرقم الوطني ، داعيًا إدارت التعليم عند استلامهم لكشوفات الطلاب عند التسجيل أن تتم مراجعة الأرقام الوطنية للطلاب ، مشيرًا إلى الراغبين في استخراج شهادة باللغة الانجليزية عليهم استلامها أولًا باللغة العربية من المدرس ثم الذهاب إلىإدارة الامتحانات لاستخراجها .

سد الثغرات :

الحوري لفتإلى الجهد الذي بذله المعلمون خلال العام الدراسي واستطاعوا سد الثغرات التي كادت ان تعصف بالعام الدراسي ، بالاضافة الىالجهود الرسمية والشعبية وجهود الاسر ، وقال اكتملت كل اعمال الشهادة بنجاح كبير ، شهدت به الجهات ذات الصلة بالعملية التعليمية والتربوية .

نسب المواد :

بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 79.0% فيما ارتفت نسبة النجاح في مادة اللغة الانجليزية هذا العام الى 77.2% مقارنة بـ67.2% عن العام السابق ، وبلغت نسبة النجاح في مادة التربية الإسلامية 79.9% ، ومادة التربية المسيحية 78.1% ، وارتفعت نسبة النجاح في الرياضيات الأساسية الى 78.1% مقارنة بـ65.1% العام السابق ، وبلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات المتخصصة 79.7%، ومادة الفيزياء 76.8%، الكيمياء 77.8%، الاحياء 80.1%، العلوم الهندسية 79.4%، علوم الحاسوب 79.4% ، ارتفعت نسبة النجاح في الجغراقيا والدراسات البيئية الى 81.3 مقارنة بـ64.1 العام السابق ، التاريخ 80.6% ، الدراسات الإسلامية 79% ، العلوم الأسرية 78.8% ، الادب الانجليزي 78.6%، الفنون والتصميم ، 79.1%اللغة الفرنسية 87.3% .