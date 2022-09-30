الرئيس السيسي يُوجِّه بتمديد المهلة للسودانيين المقيمين بمصر لتوفيق أوضاعهم لمدة (٦) اشهر 

الخرطوم: السوداني

أعلن قنصل عام جمهورية مصر في السودان، المستشار أحمد عدلي إمام بأنّ السلطات المصرية وافقت على تمديد المهلة التي جاءت بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمدة (٦) اشهر ابتداءً من ٢ أكتوبر ٢٠٢٢م وحتى نهاية مارس ٢٠٢٣م، ليتمكن السودانيون المقيمون بمصر من توفيق أوضاعهم.

وفي أبريل الماضي، وجّه الرئيس السيسي بإعفاء مواطني السودان بجمهورية مصر العربية من غرامات تجديد الإقامة، مع منحهم مهلة ستة أشهر اعتباراً من يوم ٣ أبريل ٢٠٢٢ لتوفيق أوضاعهم.

وأكد القنصل المصري إمام، ان التوجيه الرئاسي المصري يأتي انطلاقاً من العلاقات المُتميِّزة التي تربط البلدين الشقيقين، وحرصاً على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السوداني في بلده الثاني مصر، وإيماناً بأن العلاقات الشعبية بين البلدين هي صمام أمان العلاقات الثنائية وقاطرة تقدُّمها.