(السوداني) تُورد تفاصيل مُثيرة بشأن الاستقالة المزعومة للمدير العام للمريخ

كتب: حسن بشير

حصلت (السوداني) على تفاصيل الاستقالة غير المُعلنة التي دفع بها المدير التنفيذي للمريخ اللواء معاش محمد آدم النقي.

ووفقاً للتفاصيل الدقيقة التي تحصلت عليها (السوداني)، فإنً الاجتماع الأخير للجنة التسيير شهد مشادات بين النائب الأول للرئيس محمد سيد أحمد (الجاكومي) والمدير العام اللواء معاش النقي.

وبحسب مصادر متطابقة داخل الاجتماع، فإن خلافاً في أحد المواضيع حدث بين الجاكومي واللواء النقي، تطوّر إلى ملاسنات بين الطرفين.

وأوضح مصدر إداري موثوق، بأن تدخل نائب الرئيس الجيلي أبو شامة أوقف الملاسنات التي حدثت بين النائب الأول والمدير العام، واستمرّت الجلسة عقب ذلك.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يختلف فيها الجاكومي والنقي.

وبحسب مصادر متطابقة، فإنّ الخلافات بين الأول والأخير ظلت مستمرة منذ تعيين النقي، حيث لا يرغب الجاكومي بحسب مقربين في تواجد المدير العام في منصبه، ويبدي العديد من التحفظات حول طريقة عمله.

وكشفت مصادر بأن المصالحة التي حدثت بدولة الإمارات العربية المتحدة بين رئيس النادي المؤقت حازم مصطفى ونائبه الجاكومي، تم من خلالها تناول تحفظ الأخير حول المدير العام.

يشار إلى أن النقي وبالرغم من الحديث عن استقالته غير المعلنة، إلا أنه بحسب مقربين تم احتواء الخطوة، كما أنّ المدير العام مازال موجوداً حتى لحظة كتابة الخبر بقروب المجلس بموقع التواصل الاجتماعي (واتساب) ولم يغادره، رغم أحاديث استقالته المزعومة.