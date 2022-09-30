نقابة الصَّحفیین: لبيّنا دعوة شيخ (كدباس) ولم نكن جُزءاً في النقاشات ولسنا محل استقطاب بين قِوى الثورة

الخرطوم: السوداني

قالت نقابة الصَّحفیین السُّودانیین، إنّها تلقّت دعوة رسمية من الشيخ محمد حاج حمد الجعلي (كدباس)؛ للمُشاركة مع آخرين في اللقاء التشاوري بشأن وحدة قِوى الثورة.

وأوضحت النقابة أنها لبّت الدعوة، ضمن الحُضُور، وأنها لم تكن جُزءاً في النقاشات التي استهدفت وبنص الدعوة لجان المُقاومة وقِوى الحُرية والتّغيير والحزب الجمهوري، مبينةً أنّ اللقاء لم يشهد في الأساس أية عملية توقيع.

وأكّدت النقابة أنّها تتطلّع لصحافة حرة ومهنية في دولة مدنية ديمقراطية، وتدعم النقابة أية جهود تسهم في إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي، وتشدد على أنها ليست محلاً للاستقطاب بين قِوى الثورة، بحكم مهامها المحددة في تعزيز ودعم التحوُّل المدني الديمقراطي.