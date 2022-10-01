الإفراج عن 7 من قيادات “الهوسا” المحتجزين بكسلا

الخرطوم: السوداني

أطلقت السلطات في ولاية كسلا شرق السودان ليل الخميس، سراح 7 من قيادات إثنية “الهوسا” بعد شهرين من الاحتجاز.

وكانت قوى الأمن في كسلا نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت ناشطين وشخصيات قانونية من قبيلة “الهوسا” على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة خلال يوليو الفائت أحرقت إثرها أجزاء من أمانة الحكومة ومؤسسات أخرى وأودت بحياة 3 أشخاص وذلك ردًا على الصراع الذي نشب بين “الهوسا” وقبائل “الانقسنا” في إقليم النيل الأزرق.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المحتجزين الصادق علي حسن لـ(سودان تربيون) “إنه تم الإفراج عن جميع المحتجزين في كسلا على خلفية الأحداث بعد اعتقال تعسفي دام أكثر من شهرين”.

وأوضح بأنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وكشف عن اتخاذهم إجراءات قانونية في مواجهة جميع مرتكبي الانتهاكات حتى لا تتكرر مستقبلًا عقب اكتمال التشاور مع المفرج عنهم