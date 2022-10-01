التربية تعلن فتح الفرص لـ(5) الاف وظيفة جديدة بمجال التعليم

الخرطوم : السوداني

أعلن المدير المكلف لمكتب التربية والتعليم ، قريب الله محمد أحمد ـ عن فتح فرص لاستيعاب 5 آلاف وظيفة جديدة في مجال التعليم .

وقال قريب الله ان هذه الوظائف سيتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة فور التصديق النهائي لها و ان الأولوية ستتاح لأبناء المنطقة حسب الموقع الجغرافي للمدارس وستشمل الفرص خريجي كليات التربية والشهادة الاولية.

واكد في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) جاهزية الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد في الثاني من أكتوبر من ناحية توفر الكتاب المدرسي وإكمال منصات التعليم الإلكتروني التي وصفها بالمعين الجيد للمعلم في إيصال المعلومة.

وكشف عن اكتمال تهيئة ٨٢ مدرسة متوسطة مستقلة وما يزيد عن الـ٣٠٠ مدرسة مستضافة لدى المدارس الابتدائية موضحا ان التعليم الالكتروني يعد مواكبة للطفرة التكنولوجية التي تشهدها العملية التعليمية في العالم