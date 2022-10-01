البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع الصين

الخرطوم : السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ، حرص السودان في دفع وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين والارتقاء بها، لخدمة المصالح المشتركة للشعبين.

جاء ذلك خلال رسالة خطية بعث بها للرئيس الصيني ، شي جين بينغ ، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وقال البرهان في برقيته ” يطيب لي وبلادكم تحتفل بعيدها الوطني أن أتقدم لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني بأصدق التهاني وأطيب التمنيات باطراد التقدم والنماء للشعب الصيني الصديق بموفور الصحة والهناء ”

وأعرب عن تقديره لروابط الصداقة التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين، لافتًا إلى تميز العلاقات السودانية الصينية ، مؤكدًا حرص السودان في دفع وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين والارتقاء بها، لخدمة المصالح المشتركة للشعبين الصديقين. بحسب وكالة السودان للانباء