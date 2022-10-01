وفد من الصحة الاتحادية يتفقد المستشفى التركي بنيالا

الخرطوم : السوداني

تفقد وفد من وزارة الصحة الاتحادية المستشفى التركي بنيالا، في إطار جهود الوزارة لنقل التخصصات الطبية للولايات؟.

ويضم الوفد د. عصمت مصطفى ومديرة وكالة التعاون والتنسيق التركية والمدير التنفيذي بالوزارة ومسؤول الصحة بوزارة المالية ونجاة محمد وممثل المركز القومي للكلي.

وقدم اختصاصي ألمخ والأعصاب بالمستشفى د. معاذ تنويرًا أكد فيه أن المستشفى التركى بنيالا مجهز بأحدث التقنيات الحديثة إضافة الى وجود طاقم طبي سوداني تركي متميز وأفاد بأن العمليات التي تجري بالمستشفى وطنت خدمة لولايات دارفور ودول الجوار لافتًا انه لا توجد قوائم انتظار للمرضى بل يصل الأمر الى اجراء التدخل الجراحي خلال ساعات من وصول المريض للمستشفى وبنسبة نجاح كبيرة.